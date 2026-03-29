Slušaj vest

Petnaestogodišnji B.A. stradao je, a tri osobe su povređene u saobraćajnoj nesreći na putnom pravcu Kamenari - Kotor u mestu Verige, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije Crne Gore.

Iz te insittucije rečeno je da su u saobraćajanoj nesreći učestvovali "reno" tivatskih tablica i treretnjak.

Foto: Služba zaštite i spašavanja

"Saobraćajna nezgoda prijavljena je u 11.36 časova. Troje povređenih transportovano je u kotorsku bolnicu", rečeno je "Vijestima".

Saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično, uviđaj je u toku.