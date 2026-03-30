Službenici granične policije u Rožajama uhapsili su dvadesetdvogodišnjeg državljanina Sudana, I.M., nakon što su kod njega pronašli međunarodnu vozačku dozvolu za koju se sumnja da je falsifikovana, a prema navodima policije, dokument je navodno kupio od treće osobe.

"Naime, policijski službenici granične policije su juče, prilikom preduzimanja službenih mera i radnji u odnosu na državljane Sudana, koji su zatečeni u mestu Vrelo Ibra, opština Rožaje, kod lica I.M. (22) pronašli međunarodnu vozačku dozvolu u čiju verodostojnost su posumnjali", navodi se u jučerašnjem saopštenju.

U saopštenju navode da su od državljanina Sudana prikupljena obaveštenja na zapisnik kada su službenici policije došli do sumnje da je pomenuta osoba od treće osobe kupila falsifikovanu vozačku dozvolu.

"Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama po čijem je nalogu I.M. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave", dodaju oni.