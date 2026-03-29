POLICIJA NA SEVERU CRNE GORE PODNELA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV TROJE: Sumnjiče se za prevare i falsifikovanje isprava
Policija na severu podnela je krivične prijave protiv tri osobe u Bijelom Polju i Beranama zbog sumnje da su počinile krivična dela iz oblasti ekonomskog kriminaliteta.
Službenici Regionalnog centra bezbednosti “Sever” su u okviru planskih aktivnosti usmerenih na suzbijanje ekonomskog kriminaliteta, nadležnim državnim tužilaštvima podneli tri krivične prijave.
"Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podneta je krivična prijava protiv H.K. iz Prijepolja, zbog sumnje da je počinio krivično delo prevara na štetu drugog fizičkog lica iz Bijelog Polja. Sumnja se da je H.K. 1. decembra 2025. godine, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, doveo oštećenog u zabludu lažnim obećanjem da će izvršiti transport vozila iz Nemačke, koje je oštećeni prethodno kupio i za koje je uplatio avans od 5.000 evra, nakon čega mu je predao 30.000 evra radi isplate ostatka kupoprodajne cene. Osumnjičeni taj novac nije iskoristio za navedenu svrhu niti ga je vratio, čime je oštećenom pričinio štetu u iznosu od 30.000 evra", navode u saopštenju policije.
Takođe, Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podnete su krivične prijave protiv lica R.K. iz Berana zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena trgovina, jer je u februaru 2026. godine u svom vozilu prevozio tekstilnu robu u vrednosti od 3.500 evra namenjenu daljoj prodaji, kao i protiv lica D.Ć. takođe iz Berana, koji se sumnjiči da je tokom novembra 2025. godine počinio krivično delo falsifikovanje isprave, koristeći nepripadajuće registarske oznake.
