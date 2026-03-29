"Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podneta je krivična prijava protiv H.K. iz Prijepolja, zbog sumnje da je počinio krivično delo prevara na štetu drugog fizičkog lica iz Bijelog Polja. Sumnja se da je H.K. 1. decembra 2025. godine, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, doveo oštećenog u zabludu lažnim obećanjem da će izvršiti transport vozila iz Nemačke, koje je oštećeni prethodno kupio i za koje je uplatio avans od 5.000 evra, nakon čega mu je predao 30.000 evra radi isplate ostatka kupoprodajne cene. Osumnjičeni taj novac nije iskoristio za navedenu svrhu niti ga je vratio, čime je oštećenom pričinio štetu u iznosu od 30.000 evra", navode u saopštenju policije.