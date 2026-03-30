Slušaj vest

Mirjana Pajković, bivša direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava u Vladi Crne Gore uhapšena je jer je na auto-putu upravljala vozilom brzinom od 202 kilometra na čas.

Iz Uprave policije kazali su da su službenici mobilne jedinice saobraćajne policije Mirjanu Pajković kontrolisali na teritoriji Kolašina, pre nego što je uhapšena.

- Imenovana je lišena slobode zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine, upravljanja vozilom brzinom od 202 kilometra na sat - kazali su u policiji.

Maksimalna dozvoljena brzina na auto-putu je 100 kilometara na čas.

1/8 Vidi galeriju mirjana pajković Foto: Instagram/mirjana_pajkovic, Instagram

Podsetimo, Mirjana Pajković je postala poznata široj javnosti nakon skandala u koji je navodno umešan i Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i savetnik Jakova Milatovića, predsednika Crne Gore.

Reč je o aferi u kojoj su u fokusu intimni snimci, na kojima se, prema navodima koje je Pajković dala tužilaštvu, pojavljuju ona i Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i savetnik za bezbednost predsednika Crne Gore Jakova Milatovića. Nakon što je intimni sadržaj postao viralan, usledile su ostavke, međusobne optužbe, krivične prijave, ali i ozbiljne tvrdnje o pretnjama koje su, kako se navodi, upućivane čak i sa fiksnog telefona iz kabineta predsednika države.

Nedavno, Mirjana je dodatno privukla pažnju kada je otvorila profil na Onlyfansu, a više o tome pročitajte ovde.

1/8 Vidi galeriju Mirjana Pajković Foto: Printscreen, Instagram