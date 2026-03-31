Slušaj vest

Policija je pretresla stan i druge prostorije koje koristi S.P. (51) u mestu Vukovci, u Zeti i pronašla dve lovačke puške sa isteklim oružnim listovima, jednu cev od lovačke puške i 90 komada patrona, saopšteno je iz Uprave policije.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama S.P. ne stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

"U odnosu na ovo oružje biće pokrenut upravni postupak radi trajnog oduzimanja istog. Policijski službenici nastavljaju pojačane aktivnosti u cilju suzbijanja ilegalnog držanja oružja radi održavanja stabilnog stanja bezbednosti i očuvanja sigurnosti svih građana", piše u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

