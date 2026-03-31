Policija je pretresla stan i druge prostorije koje koristi S.P. (51) u mestu Vukovci, u Zeti i pronašla dve lovačke puške sa isteklim oružnim listovima, jednu cev od lovačke puške i 90 komada patrona, saopšteno je iz Uprave policije.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama S.P. ne stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.