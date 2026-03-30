Policija u Crnoj Gori uhapsila je Mirjanu Pajković, nakon što je radarom uhvaćena u bahatoj vožnji
POLICIJA OBJAVILA SNIMAK LUDAČKE VOŽNJE MIRJANE PAJKOVIĆ: Jurila duplo brže od dozvoljenog, odmah uhapšena (VIDEO)
Policija u Crnoj Gori uhapsila je Mirjanu Pajković, nekadašnju visoku funkcionerku u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, nakon što je radarom uhvaćena u ludačkoj vožnji.
Ona je auto-putem jurila brzinom od 202 km/h, što je duplo više od dozvoljenog.
Dokaz o ovom incidentu policija je podelila sa javnošću putem snimka na mreži X, potvrđujući navode za Portal RTCG.
