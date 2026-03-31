Tokom vikenda, od 27. do 29. marta, na crnogorskim putevima registrovano je 46 saobraćajnih nezgoda. U njima su dva vozača poginula – u Podgorici i Kotoru. Jedna osoba je preminula od povreda zadobijenih u nesreći koja se desila 26. marta u mestu Barutana, Podgorica. Jedna osoba je teško povređena, dok su 22 osobe lakše povređene, saopšteno je iz policije.

Kako je saopšteno, u istom periodu, službenici saobraćajne policije su, u okviru represivnih aktivnosti, podneli 270 prekršajnih prijava, izdali 1.852 prekršajna naloga, privremeno oduzeli 27 pari registarskih oznaka, a isti broj vozila isključili iz saobraćaja.

"Slobode su lišena 93 vozača, od čega: 26 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1 g/kg ili odbijanja alkotestiranja; 21 vozač zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno odbijanja testiranja; 46 vozača zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Krivičnog zakonika", saopšteno je iz policije.