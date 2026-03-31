ŽESTOKA KAZNA ZA MIRJANU PAJKOVIĆ, OGLASILA SE POSLE HAPŠENJA: "Policija je bila bahata, oduzeti su mi automobil i telefon"
Bivša direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković potvrdila je da je kažnjena sa 1.000 evra, uz četiri meseca zabrane upravljanja vozilom B kategorije, jer je auto-putem vozila brzinom od 202 kilometra na čas, prenosi portal RTCG.
Ona je juče uhapšena zbog nesavesne vožnje.
Pajkovićki je novčanu kaznu i zabranu upravljanja vozilom izrekao sudija za prekršaje.
- Policija je demonstrirala bahatost i silu jer su mi oduzeli automobil radi provera, a to je uradila kriminalistička policija. Uz to mi je oduzet i telefon. Ne razumem takvo ponašanje policije.
Posebno je čudno što je testiranje na alkohol i narkotike izvršeno u policiji, a ne tokom vožnje, što je konstatovao i sudija uz zamerke. Takođe, ne znam zašto se plasiraju senzacionalističke objave na zvaničnom nalogu policije na mreži X - rekla je Pajković, koja je posle saslušanja puštena na slobodu.
