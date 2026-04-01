Bjelopoljska policija uhapsila je bivšeg javnog izvršitelja V.B. (42) zbog sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju i na taj način oštetio državni budžet za više od dva miliona evra.

"U postupku do podnošenja krivične prijave, službenici Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenja finansijskih istraga i suzbijanja ekološkog kriminala su utvrdili da je V.B., postupajući u svojstvu službenog lica kao javni izvršitelj, u kontinuitetu od 2017. do 2024. godine protivpravno prisvajao novčana sredstva koja su mu bila poverena u radu, čime je direktno postupao suprotno imperativnim odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju" navode iz Uprave policije.

Iz UP pojašnjavaju da je on sredstva namenjena isključivo za namirenje poverilaca, umesto prosleđivanja zakonitim primaocima, transferisao na svoj privatni račun kao i na račune trećih lica povezanih sa priređivačima igara na sreću, čime je svesno zloupotrebio javna ovlašćenja radi zadovoljenja ličnih potreba.

"Iako su mu navedena sredstva bila poverena isključivo za namensko raspolaganje u okviru vršenja službene dužnosti, osumnjičeni je novac poverilaca i građana Crne Gore tretirao kao sopstveni ulog za klađenje, pa je tako umesto zakonite realizacije pravosnažnih odluka i transfera novca oštećenim stranama, sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, pričinivši materijalnu štetu budžetu i građanima Crne Gore u ukupnom iznosu od 2.052.527 evra", kazali su iz policije.

Poručuju da nastavljaju sa odlučnim i neselektivnim delovanjem u borbi protiv svih oblika kriminala, sa posebnim fokusom na korupciju i zloupotrebu službenog položaja.

"Naš prioritet ostaje zaštita zakonitosti, jačanje povjerenja građana u institucije sistema, kao i očuvanje njihove imovine.

Svaki vid nezakonitog postupanja biće otkriven i procesuiran u cilju očuvanja pravnog poretkai javnog interesa", zaključuju iz Uprave policije u saopštenju.