Prelepa slika u hladne martovske dane, stiže iz toplog doma Garovića iz rožajskog sela Bašča. Tamaru smo upoznali kao vrednu ženu, majku sedmoro dece koja ima vremena i uz dobru organizaciju stiže sve.

Pa tako ova heriona nije slučaju prepustila tek rođeno telence koje se otelilo na njihovom imanju i sada je miljenik čitave porodice.

- Telence je rođeno jako slabunjavo, nije moglo da ustane na noge, nije htelo ni da sisa. Videlo se da mu je hladno i da drhti. U roku od sat vremena po rođenju ono je već svo ledeno bilo i bukvalno na ivici izmedđ života i smrti. Uveli smo ga u kuću, utoplili i videli smo tada da se telencetu život vraća, kaže za RINU Tamara.

Tele gleda crtani sa decom Tamare Garović Foto: Privatna arhiva

Ona dodaje, da su inače, ovo žensko tele, sutra ponovo odneli kod majke jer joj je bilo bolje i mogla je da stoji na nogama.

- Bilo je tamo oko sat vremena, ali kad sam se vratila opet je bilo jako loše. Opet smo ga vratili u kuću, sušili fenom. Kaže veterinar da mu je bilo nezgodno i tesno u stomaku kod majke pa zato ne može na noge i da će ga to popustiti kroz neki dan, rekla je Tamara.

Telence je sada kod njih u kući, mališani ga obožavaju, postalo je prava maza i sa decom čak obožava da gleda crtane filmove.

- Nećemo ga vraćati dok se skroz ne oporavi. Postao je naš kućni ljubimac, nadam se da će telence izrasti u lepu i zdravu kravicu, kazala je Tamara.

