Nikšićka policija uhapsila je juče operativno interesantnu osobu A. R. (19) iz tog grada, zbog sumnje da je, šest dana ranije, u ugostiteljskom objektu u mestu Kočani izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, na štetu maloletne ženske osobe.

„Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Nikšić je, naime, 27.03.2026. godine u 00.25 časova prijavljeno da je u ugostiteljskom objektu u mestu Kočani došlo do svađe između više lica. Na lice mesta su odmah upućeni policijski službenici koji su tamo zatekli maloletnu žensku osobu staru 17 godina sa povredama u predelu glave. Maloletnici je pružena medicinska pomoć“, navode iz Uprave policije.

Preduzimanjem daljih službenih mera i radnji, policijski službenici su operativnim putem došli do sumnje da je navedene povrede imenovanoj naneo A. R. (19) iz Nikšića, koji važi za operativno interesantnu osobu.

„A. R. je lišen slobode i on je, uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, zbog sumnje da je, na štetu maloletnice, izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. Nadležni državni tužilac mu je odredio zadržavanje u policijskim prostorijama u trajanju do 72 sata, do privođenja nadležnom sudiji za istragu“, kazali su iz Uprave policije u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

