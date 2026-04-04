DVOJE ZADRŽANO U PODGORICI ZBOG NASILJA U PORODICI: Sumnja se da je Jedan napao bivšu partneru, drugi pretukao troje - među povređenima i maloletnik
Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje za dve osobe zbog osnovane sumnje da su izvršile krivična dela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.
"Osumnjičeni I.P. zadržan je zbog sumnje da je dana 26. marta 2026. godine, u Podgorici, u stanu u kojem boravi njegova bivša partnerka, nakon verbalne rasprave istoj uputio pretnje, a potom nad njom izvršio fizičko nasilje, kojom prilikom joj je naneo lake telesne povrede, čime je kod oštećene izazvao osećaj straha i ugroženosti", piše u saopštenju.
Takođe, zadržan je i osumnjičeni P.J. iz Podgorice, zbog osnovane sumnje da je u kasnim večernjim satima, 31. marta, izvršio tri krivična dela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.
"A na štetu članova svoje porodice, uključujući i maloletno lice. Sumnja se da je osumnjičeni u porodičnom stanu, nakon verbalnog konflikta, primenio fizičko nasilje i uputio ozbiljne pretnje oštećenima, kojom prilikom je maloletno lice zadobilo lake telesne povrede", piše u saopštenju ODT-a.
Kurir.rs/RTCG