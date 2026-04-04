Slušaj vest

Nikšićanin A.R. (19) uhapšen je zbog sumnje da je naneo telesne povrede sedamnaestogodišnjakinji.

Uprava policije je saopštila da su službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić juče rasvetlili nasilničko ponašanje počinjeno šest dana ranije u ugostiteljskom objektu u Kočanima.

Kazali su i da se osumnjičeni u njihovoj evidenciji vodi kao operativno interesantno lice.

"Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Nikšić je, naime, 27.03.2026. godine u 00.25 časova, prijavljeno da je u ugostiteljskom objektu u mestu Kočani došlo do svađe između više lica. Na lice mesta su odmah upućeni policijski službenici koji su tamo zatekli maloletnu žensku osobu staru 17 godina sa povredama u predelu glave. Maloletnici je pružena medicinska pomoć.

Preduzimanjem daljih službenih mera i radnji, policijski službenici su operativnim putem došli do sumnje da je navedene povrede imenovanoj naneo A.R. (19) iz Nikšića, operativno interesantno lice (OIL)", piše u saopštenju.

A.R. je uhapšen i uz krivičnu prijavu je priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, zbog sumnje da je, na štetu maloletnice, počinio krivično delo nasilničko ponašanje.

Tužilac mu je odredio zadržavanje u policijskim prostorijama do 72 sata, do privođenja sudiji za istragu.