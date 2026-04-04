Crnogorska policija uhapsila je svog kolegu iz Nikšića. On se sumnjiči da se bavio zelenašenjem. Reč je o aktivnom policijskom službeniku Odeljenja bezbednosti Herceg Novom, V.J.

- Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" - Odeljenja bezbednosti Nikšić su, preduzimajući intenzivne operativne mere i radnje na suzbijanju zelenaštva, a u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Pljevlja i Odeljenja bezbednosti Herceg Novi, kao i uz podršku Odseka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga Sektora za borbu protiv kriminala, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, lišili slobode aktivnog policijskog službenika Odeljenja bezbednosti Herceg Novi V.J. (42), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zelenaštvo - saopšteno je jutros iz Uprave policije.

On je, kako navode, krivično delo izvršio u julu 2024. tako što je, koristeći teško imovinsko stanje jedne osobe, pozajmio novac u iznosu od 50 hiljada evra, za šta je uzimao kamatu od 6 odsto.

- Kako je krivičnim prijavom predstavljeno, V.J. je izvršio krivično delo na način što je u julu 2024. godine, koristeći teško imovinsko stanje oštećenog lica, istom dao novac u iznosu od 50.000 evra, na zelenašku kamatu od 6% na mesečnom nivou, a koju mu je kamatu oštećeni isplaćivao u periodu od jula 2024. do maja 2025. godine u iznosu od po 3.000 evra mesečno, nakon čega je oštećeni usled nemogućnosti vraćanja ostatka duga sa V.J. zaključio ugovor o prodaji nepokretnosti firme čiji je suvlasnik, kojim ugovorom je V.J. pribavio sebi nesrazmernu imovinsku korist u iznosu od oko 160.000 evra - piše u saopštenju.

Takođe, policijski službenici su lišili slobode i njegovog brata A.J. (36) iz Nikšića. On je isto uhapšen zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo zelenaštvo putem pomaganja.

A.J. se na teret stavlja da je, "u ime svog brata, u periodu od jula 2024. do maja 2025. godine, od oštećenog lica jednom mesečno preuzimao novac po osnovu zelenaške kamate i zaključivao ugovore kod nadležnog organa".

- Preduzimajući dalje mere i radnje službenici Uprave policije su ovim licima privremeno oduzeli više sredstava komunikacije, kao i službenu legitimaciju Uprave policije i pištolj koje je dužio V.J. - precizirali su iz UP u saopštenju.

Policija je izvršila pretrese na dve lokacije u Nikšiću i Herceg Novom koje koriste V.J. i A.J.

Pronađena je i oduzeta izvesna količina eksploziva i municije, koji će biti predmet veštačenja u Forenzičkom centru.