Kotorska policija podnela je krivičnu prijavu protiv maloletnika (15) zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje panike i nereda, saopšteno je iz Uprave policije.

Prema njihovim rečima, policija je rasvetlila slučaj lažne dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi u jednoj osnovnoj školi u tom gradu.

„Sumnja se da je maloletnik 9. decembra 2024. godine, na e-mail adresu Osnovne škole ‘Njegoš’ u Kotoru, uputio anonimnu poruku u kojoj je naveo da je u toj obrazovnoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava“, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da je nakon što je informacija dospela u javnost došlo do uznemirenja među učenicima, njihovim roditeljima, zaposlenima u školi, kao i građanima.

Policija je, kako se navodi, odmah po prijemu obaveštenja reagovala i izašla na lice mesta.

„Policijski službenici su obezbedili prostor i preduzeli hitne protivdiverzione mere i radnje, kojom prilikom je, nakon detaljnog pregleda, utvrđeno da se u školi ne nalazi eksplozivna naprava“, kazali su iz policije.

O događaju je obavešteno Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, dok su paralelno sprovođene aktivnosti na identifikaciji pošiljaoca spornog e-maila.

„Preduzetim merama i radnjama identifikovano je maloletno lice za koje se sumnja da je uputilo navedenu poruku“, navodi se u saopštenju.