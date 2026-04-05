Kotorska policija podnela je krivičnu prijavu protiv maloletnika (15) zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje panike i nereda, saopšteno je iz Uprave policije.

Prema njihovim rečima, policija je rasvetlila slučaj lažne dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi u jednoj osnovnoj školi u tom gradu.

„Sumnja se da je maloletnik 9. decembra 2024. godine, na e-mail adresu Osnovne škole ‘Njegoš’ u Kotoru, uputio anonimnu poruku u kojoj je naveo da je u toj obrazovnoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava“, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da je nakon što je informacija dospela u javnost došlo do uznemirenja među učenicima, njihovim roditeljima, zaposlenima u školi, kao i građanima.

Policija je, kako se navodi, odmah po prijemu obaveštenja reagovala i izašla na lice mesta.

„Policijski službenici su obezbedili prostor i preduzeli hitne protivdiverzione mere i radnje, kojom prilikom je, nakon detaljnog pregleda, utvrđeno da se u školi ne nalazi eksplozivna naprava“, kazali su iz policije.

O događaju je obavešteno Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, dok su paralelno sprovođene aktivnosti na identifikaciji pošiljaoca spornog e-maila.

„Preduzetim merama i radnjama identifikovano je maloletno lice za koje se sumnja da je uputilo navedenu poruku“, navodi se u saopštenju.

Krivična prijava protiv osumnjičenog maloletnika podneta je nadležnom tužiocu u redovnom postupku.

Kurir.rs/RTCG

shutterstock-2295282433.jpg
176365090717631285851759557119policija-crna-gora-fotorina.jpg
Hapšenje u RB Kolubara
17714090511729517342policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg