Podgorička policija, preduzimajući aktivnosti usmerene na pronalazak i oduzimanje opojnih droga i suzbijanje ulične prodaje narkotika, uhapsila je D.M (23) iz Podgorice, kod kojeg su pronašli i oduzeli ukupno oko 30 grama spida (speed) za koji se sumnja da ga je ovo lice posedovalo radi prodaje.

"Policijski službenici su, naime, kontrolisali D.M. u večernjim časovima, dok se nalazio u vozilu na jednom parking prostoru. Pregledom vozila su na više mesta pronađeni i oduzeti zamotuljci sa sadržajem opojne droge spid, težine 2,10 grama i 17,43 grama.

Izvršen je i pretres stana i drugih prostorija koje koristi D.M. tokom kojeg su pronađena pakovanja sa sadržajem spida težine 10,16 grama. Sumnja se da je pronađena droga bila namenjena tzv. uličnoj prodaji", saopštili su iz policije.

Kako su naveli, o svemu je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se u radnjama navedenog lica stiču bitni elementi krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.