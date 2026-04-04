Službenici Odelenja bezbednosti Podgorica rasvetlili su podmetanje požara na imovini oštećene M.D., koje je izvršeno u decembru prošle godine, i identifikovali i lišili slobode D.R. (47) iz Cetinja, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

"Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je D.R., 26.12.2025. godine oko 04.10 časova, sa prethodnim umišljajem došao na adresu na kojoj oštećena živi u Podgorici, i tom prilikom je upotrebom ubrzivača požara i otvorenog plamena izazvao požar na ulaznim vratima njenog stana, čime je izvršio opšte opasnu radnju, te doveo u opasnost imovinu većeg obima. Vrata stana su usled dejstva požara izgorela", saopštili su iz policije.

Kako su naveli, osumnjičeni D.R. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično delo.

Policija nastavlja sa sprovođenjem intenzivnih aktivnosti na rasvetljavanju još tri događaja počinjena na sličan način na štetu imovine oštećene i njenih srodnika, te procesuiranju svih lica koja su učestvovala u izvršenju ovih krivičnih dela.

Kurir.rs/RTCG

