Na gradskoj deponiji "Obodina" kod Trebinja u Republici Srpskoj, uz magistralni put Trebinje - Herceg Novi danas je izbio je požar, a naselja i stanovništvo nisu ugroženi, saopštili su vatrogasci.

Trebinjski vatrogasci gase požar koji je večeras izbio na deponiji Obodina, a vatra ne ugrožava naselja i imovinu stanovništva, rekao je komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković, prenosI Srna.

On je dodao da je na terenu oko 15 vatrogasaca sa tri vozila, a u gašenju pomaže i Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastva, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Ekipe vatrogasaca sa vozilima, koje kontrolišu požar, ostaće tokom noći na tom terenu.

Kurir.rs/Telegraf

