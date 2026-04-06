Budvanska policija uhapsila je osumnjičenog sugrađanina B.R. (48) nakon što je rasvetlila produženo krivično delo razbojništvo, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, reč je o povratniku u izvršenju krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta.

"Sumnja se da je B.R. 31. marta 2026. godine u jednom marketu u Budvi, uz pretnju nožem, od zaposlenog otuđio novac iz kase u iznosu od 420 evra", ističe se u saopštenju.

Dodaje se da je osumnjičeni dan kasnije počinio još jedno razbojništvo na sličan način.

"On je, kako se sumnja, 1. aprila 2026. godine, u jednom kiosku u Budvi, takođe uz pretnju nožem, od zaposlenog otuđio novac iz kase u iznosu od 185 evra", precizirali su iz policije.

Preduzimajući intenzivne operativno-taktičke mere i radnje, policija je u kratkom roku identifikovala i locirala osumnjičenog.

"Nakon privođenja u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Budva, od njega su prikupljena obaveštenja na zapisnik", navodi se u saopštenju.

O događaju je obavešten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio lišenje slobode osumnjičenog.

"B.R. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo razbojništvo i biće sproveden na dalju nadležnost u zakonskom roku", zaključili su u saopštenju.