Kotorska policija u saradnji sa Urbanističko-građevinskom inspekcijom Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine podnela je krivičnu prijavu protiv pravnog lica “K.G.” d.o.o. Podgorica i odgovornog lica u pravnom licu M.K. zbog sumnje da su izvršili krivično delo građenje objekta bez prijave i dozvole za građenje, saopšteno je iz policije.

"Sumnja se da su pravno lice “K.G.” d.o.o. Podgorica i odgovorno lice u pravnom licu M.K. u naselju Radanovići u Kotoru započeli izgradnju šest objekata od kojih su dva u osnovi površine 420 m² sa izgrađene tri etaže od stubova, dok su preostala četiri objekta u osnovi površine od po 330 m², jedan sa konstruktivno izgrađene tri etaže sa stubovima, dva sa stubovima prve etaže i jedan sa jednom etažom od stubova pod pločom", kazali su iz policije.

Kako su naveli, sa činjeničnim stanjem policijski službenici su upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je naložio da se protiv “K.G.” d.o.o. Podgorica i odgovornog lica M.K., zbog sumnje da su izvršili gore navedeno krivično delo, krivična prijava podnese u redovnom postupku.