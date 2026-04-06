Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja doneo je rešenje o zadržavanju J.V. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo zelenaštvo i J.A. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo zelenaštvo putem pomaganja.

"Osnovano se sumnja da je J.V. dao novac na zajam A.N. i pri tom ugovorio nesrazmernu imovinsku korist u vidu kamate a da mu je u izvršenju krivičnog dela pomogao A.J", pojašnjeno je u saopštenju.