UHAPŠEN RAZBOJNIK IZ ZETE: Pretio radniku kladionice, pa oteo 700 evra
Policija u Podgorici uhapsila je G.G. (32) iz Bara zbog sumnje da je pretnjom primorao zaposlenog u kladionici u Zeti da mu preda 700 evra iz kase, nakon čega je pobegao, ali je akcijom policije identifikovan i priveden.
Razbojništvo se dogodilo 11. februara 2026. godine u večernjim časovima, pojasnili su u saopštenju.
Kako navode, policijski službenici su od trenutka prijave događaja, preduzimali intenzivne aktivnosti na identifikovanju, lociranju i hapšenju G.G, a koje aktivnosti su, kako kažu, rezultirale hapšenjem ovog lica i rasvetljavanjem događaja.
"O događaju je obavešten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se G.G. uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo, te da mu se u zakonskom roku sprovede na dalju nadležnost", zaključuje se u saopštenju Uprave policije.