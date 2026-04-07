Policija u Podgorici uhapsila je G.G. (32) iz Bara zbog sumnje da je pretnjom primorao zaposlenog u kladionici u Zeti da mu preda 700 evra iz kase, nakon čega je pobegao, ali je akcijom policije identifikovan i priveden.

Razbojništvo se dogodilo 11. februara 2026. godine u večernjim časovima, pojasnili su u saopštenju.

Kako navode, policijski službenici su od trenutka prijave događaja, preduzimali intenzivne aktivnosti na identifikovanju, lociranju i hapšenju G.G, a koje aktivnosti su, kako kažu, rezultirale hapšenjem ovog lica i rasvetljavanjem događaja.

"O događaju je obavešten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se G.G. uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo, te da mu se u zakonskom roku sprovede na dalju nadležnost", zaključuje se u saopštenju Uprave policije.

Ne propustiteCrna GoraODREĐEN PRITVOR ZELENAŠIMA U NIKŠIĆU: Pozajmljivao pare na kamatu sa saučesnikom
Crna GoraKRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MALOLETNIKA (15) U KOTORU: Osumnjičen za lažnu dojavu o bombi u školi
Crna GoraUHAPŠEN MUŠKARAC ZBOG ULIČNE PRODAJE SPIDA Akcija policije u Podgorici: Kod osumnjičenog (23) nađeno 30 grama spida
Crna GoraPRETIO NOŽEM I UKRAO NOVAC IZ KASE: U Budvi uhapšen osumnjičeni (48) za 2 razbojništva
