Poslanici Skupštine Crne Gore nisu podržali inicijativu Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića da se u dnevni red današnje sednice uvrsti predlog o uvođenju srpske trobojke kao narodne i državne zastave.

Ovaj predlog su podržali poslanici DNP-a, Nove srpske demokratije i Socijalističke narodne partije, dok je uzdržan bio deo poslanika Pokreta "Evropa sad", preneli su crnogorski mediji.

Knežević je rekao da je trobojka istorijski, nacionalni i duhovni kontinutet stare Crne Gore sa današnjom.

"Kome smeta trobojka danas u Crnoj Gori?", postavio je pitanje Knežević, pokazujući slike zastava iz vremena kneževine i kraljevine Crne Gore.

Knežević je naveo da trobojka smeta onima koji bi da zaborave Vojislavljeviće, Nemanjiće, Balšiće, Petroviće...

Knežević je istakao da su funkcioneri DNP-a nedavno napustili Vladu Milojka Spajića upravo zbog zastave.