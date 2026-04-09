U Budvi je uhapšen ruski državljanin A.M. (63) osumnjičen za ubistvo supruge 2018. godine.

"Danas je, nakon niza sprovedenih intenzivnih aktivnosti, u zajedničkoj akciji službenika NCB Interpol-a Podgorica i Odeljenja bezbednosti Budva, lociran i lišen slobode državljanin Ruske Federacije kojeg potražuje Moskva zbog ubistva. Naime, u Budvi je lociran i lišen slobode A.M. (63) za kojim je od strane NCB Interpol-a Moskva raspisana međunarodna poternica na osnovu naredbe Regionalnog suda u Saratovu, radi vođenja krivičnog postupka, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo ubistvo za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju od 20 godina", saopšteno je iz Uprave policije.

Dodaje se da je A.M. osumnjičen za ubistvo svoje supruge izvršeno 12. novembra 2018. godine u mestu Saratovo, na način što je upotrebom oštrog predmeta - noža supruzi zadao više ubodnih rana u predelu vitalnih organa od kojih je ona preminula na licu mesta.

"A.M. će u zakonom propisanom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost", saopšteno je.

