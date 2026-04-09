Nacrti zajedničkih pozicija Evropske unije za poglavlje 2 (sloboda kretanja radnika) i 28 (zaštita potrošača i zdravlja) u pregovorima o pristupanju Crne Gore na dnevnom su redu današnje sednice Radne grupe EU za proširenje, potvrđeno je u Briselu za RTCG.

U agendi za dnevni red sednice Radne grupe EU vidi se da počinje razmatranje zajedničkih pozicija, što je korak za zatvaranju i ta dva poglavlja.

Evropska unija i Crna Gora prethodno su privremeno zatvorile pregovaračko poglavlje 21, koje se odnosi na transevropske mreže.

To je ozvaničeno na Međuvladinoj konferenciji 17. marta u Briselu.

Crna Gora je otvorila sva 33 pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja EU, a do sada je privremeno zatvoreno 14 od 33 poglavlja.

Iz Evropske unije naglašavaju da je dalji napredak uslovljen nastavkom reformskih procesa, jačanjem institucija i dosljednom primjenom usvojenih politika.

Iz vlade u Podgorici ranije je navedeno da Crna Gora, kao najnapredniji kandidat za članstvo, nastavlja pregovore sa ciljem zatvaranja preostalih poglavlja i približavanja punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

RTCG navodi da je i portparol Evropske komisije Gijom Mersije nedavno poručio da je "Crna Gora najnaprednija država u procesu pristupanja EU"

  Vlada Crne Gore, kako je ranije objavljeno, postavila je cilj da zatvori sva poglavlja u pregovorima sa EU do kraja ove godine, kako bi članstvo bilo ozvaničeno 2028.godine.

(Kurir.rs/RTCG)

Ne propustiteCrna GoraSPAJIĆ NA RAČUNIMA I GOTOVINI IMA 64.000 EVRA: Supruga primila naknadnu za nezaposlene
milojko-spajic.jpg
Crna GoraPredlog o uvođenju srpske trobojke kao državne zastave u Crnoj Gori: Skupština rekla "ne" inicijativi DNP-a
screenshot-20231030-235404.jpg
Crna GoraUHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA DVA RAZBOJNIŠTVA U BUDVI Upao naoružan u market, pa uz pretnju odneo sve iz kase
policajac i uhapšeni muškarac
Crna GoraNA PPREVARU IZGRADIO 6 OBJEKATA U RADANOVIĆIMA Pala krivična prijava, prostirali se na preko 300 kvadrata
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg