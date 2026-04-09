U BRISELU RAZGOVORI O ZATVARANJU JOŠ 2 POGLAVLJA SA CRNOM GOROM Podgorica do sada otvorila sva 33 u pregovorima s EU, privremeno zatvoreno 14
Nacrti zajedničkih pozicija Evropske unije za poglavlje 2 (sloboda kretanja radnika) i 28 (zaštita potrošača i zdravlja) u pregovorima o pristupanju Crne Gore na dnevnom su redu današnje sednice Radne grupe EU za proširenje, potvrđeno je u Briselu za RTCG.
U agendi za dnevni red sednice Radne grupe EU vidi se da počinje razmatranje zajedničkih pozicija, što je korak za zatvaranju i ta dva poglavlja.
Evropska unija i Crna Gora prethodno su privremeno zatvorile pregovaračko poglavlje 21, koje se odnosi na transevropske mreže.
To je ozvaničeno na Međuvladinoj konferenciji 17. marta u Briselu.
Crna Gora je otvorila sva 33 pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja EU, a do sada je privremeno zatvoreno 14 od 33 poglavlja.
Iz Evropske unije naglašavaju da je dalji napredak uslovljen nastavkom reformskih procesa, jačanjem institucija i dosljednom primjenom usvojenih politika.
Iz vlade u Podgorici ranije je navedeno da Crna Gora, kao najnapredniji kandidat za članstvo, nastavlja pregovore sa ciljem zatvaranja preostalih poglavlja i približavanja punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
RTCG navodi da je i portparol Evropske komisije Gijom Mersije nedavno poručio da je "Crna Gora najnaprednija država u procesu pristupanja EU"
Vlada Crne Gore, kako je ranije objavljeno, postavila je cilj da zatvori sva poglavlja u pregovorima sa EU do kraja ove godine, kako bi članstvo bilo ozvaničeno 2028.godine.
