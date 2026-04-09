Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Jug" Crne Gore su u okviru jutrošnjih pojačanih aktivnosti usmerenih na pripadnike organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantna i sa njima povezana lica, u Baru lišili slobode pripadnika jedne organizovane kriminalne grupe kod kojeg je pronađen pištolj brušenog fabričkog broja i skoro 300 grama kokaina.

Foto: MUP Crne Gore

Naime, pretresom stana koji koristi pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe I.V. koji je prethodno koristio ime P.V. pronađen je i oduzet pištolj marke "CZ Vzor" obrušenog serijskog broja kalibra 7,65 mm, dva pakovanja bele praškaste materije ukupne mase oko 300 grama za koju se sumnja da je opojna droga kokain, kao i dve vage za precizno merenje.

Foto: MUP Crne Gore

Njemu se na teret stavljaju krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija

Službenici Uprave policije u kontinuitetu nastavljaju da preduzimaju intenzivne aktivnosti usmjerene na pripadnike organizovanih kriminalnih grupa, njihovo delovanje, te suzbijanje ilegalnog držanja oružja i narkotika, sve u cilju kontinuiranog pružanja doprinosa očuvanju bezbednosti građana i održavanju stabilnog reda i sigurnog okruženja.

Ne propustiteCrna GoraU BUDVI UHAPŠEN RUS OSUMNJIČEN ZA UBISTVO SUPRUGE: Izbo nesrećnu ženu, Interpol Moskva raspisao poternicu, krio se u Crnoj Gori
Crna GoraUHAPŠEN RAZBOJNIK IZ ZETE: Pretio radniku kladionice, pa oteo 700 evra
Crna GoraODREĐEN PRITVOR ZELENAŠIMA U NIKŠIĆU: Pozajmljivao pare na kamatu sa saučesnikom
Crna GoraUHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA DVA RAZBOJNIŠTVA U BUDVI Upao naoružan u market, pa uz pretnju odneo sve iz kase
