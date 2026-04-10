Slušaj vest

Crnogorski premijer Milojko Spajić oglasio se na društvenoj mreži X porukom da je ta zemlja "u potpunosti spremna da učini puni napor i zatvori sva pregovaračka poglavlja" s Evropskom unijom.

- Evropska Crna Gora sazreva u suštinski i simbolički važnom trenutku za našu zemlju. U godini kada slavimo 20 godina od obnove nezavisnosti u potpunosti smo spremni da učinimo puni napor i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja - poručio je jutros Spajić uz emotikone zastava Crne Gorei i EU.

Milojko01 EPA Olivier Matthys.jpg
Milojko Spajić Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Nacrti zajedničkih pozicija Evropske unije za poglavlje 2 (sloboda kretanja radnika) i 28 (zaštita potrošača i zdravlja) u pregovorima o pristupanju Crne Gore bili su juče na dnevnom redu sednice Radne grupe EU za proširenje.

Crna Gora je otvorila sva 33 pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja EU, a do sada je privremeno zatvoreno 14 od 33 poglavlja.

(Kurir.rs)

