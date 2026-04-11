Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ izvršili su pretrese na dve lokacije, u Rožajama i Bijelom Polju, i tom prilikom pronađeno je nekoliko komada oružja i municije.

U Rožajama je kod lica R.K. pronađen pištolj marke CZ 99, kalibra 9 mm, kao i 13 komada municije, bez važeće dokumentacije. O događaju je obavešten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, koji se izjasnio da se u radnjama ovog lica ne stiču elementi krivičnog dela.

„Protiv R.K. će, u zakonom predviđenom roku, biti podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, dok će za oduzeto oružje biti pokrenut odgovarajući postupak pred nadležnim organom sa predlogom za trajno oduzimanje“, naveli su u saopštenju Uprave policije.

Kako dodaju, pretresom kod D.Z. iz Bijelog Polja pronađen je gasni pištolj marke Blow, bez važeće dokumentacije, zbog čega je ovom licu izdat prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o oružju.

Nakon sprovedenih veštačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu, policijski službenici podneli su krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama protiv M.S. iz Andrijevice, koji se sumnjiči za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Kod njega je pretresom u februaru pronađena puška marke M48, kalibra 7,92×57 mm, u ilegalnom posedu.