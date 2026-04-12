Podgorička saobraćajna policija tokom prethodne noći je sankcionisala 108 vozača, 13 je uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola, droge i drugih saobraćajnih prekršaja.

Iz Uprave policije su na mreži Iks saopštili i da je tokom aktivnosti kontrolisan jedan ugostiteljski objekat, u kom je provereno 30 osoba, od kojih jedno operativno interesantno lice, dok su protiv tri osobe preduzete mere po Zakonu o javnom redu i miru.

Dodaju da je tokom ovih aktivnosti od jedne osobe oduzeta manja količina marihuane.

"Oduzet je jedan par registarskih oznaka, a jedan motociklista je isključen iz saobraćaja", naveli su iz UP.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteCrna GoraPRETRESI NA SEVERU CRNE GORE: U Bijelom Polju i Rožajama oduzeto oružje i municija, procesuirano dvoje
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
Crna GoraUHAPŠENA RUSKINJA U BUDVI PO POTERNICI INTERPOLA: Lisice stavljene na ruke ženi (47), sumnjiči se za prevaru u većem obimu korišćenjem zvanične pozicije
Crna GoraUHAPŠEN PRIPADNIK ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE U BARU: Pronađen mu pištolj obrušenog fabričkog broja i 300 grama kokaina (FOTO)
17714090511729517342policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg
Crna GoraUHAPŠEN RAZBOJNIK IZ ZETE: Pretio radniku kladionice, pa oteo 700 evra
17437717891720250054policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg