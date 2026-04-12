Podgorička saobraćajna policija tokom prethodne noći je sankcionisala 108 vozača, 13 je uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola, droge i drugih saobraćajnih prekršaja.

Iz Uprave policije su na mreži Iks saopštili i da je tokom aktivnosti kontrolisan jedan ugostiteljski objekat, u kom je provereno 30 osoba, od kojih jedno operativno interesantno lice, dok su protiv tri osobe preduzete mere po Zakonu o javnom redu i miru.

Dodaju da je tokom ovih aktivnosti od jedne osobe oduzeta manja količina marihuane.