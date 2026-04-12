Plavska policija uhapsila je K.P. i A.M. iz tog grada, zbog sumnje da su počinili krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.

"Ova lica su, kako se sumnja, krivična dela izvršila na način što je K.P. omogućio uživanje opojne droge marihuane trojici lica među kojima je i A.M, dok je A.M. stavio na raspolaganje svoje putničko motorno vozilo navedenim licima za konzumiranje narkotika", navode iz Uprave policije.

Kod njih je droga pronađena prilikom kontrole vozila.

Takođe, dodaju iz UP, kontrolom je u vozilu otkriven i startni pištolj marke „Blow“, u vezi čega je A.M. napisan i izdat prekršajni nalog shodno Zakonu o oružju.