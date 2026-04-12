Službenici Sektora granične policije u prethodna 24 sata sproveli su intenzivne kontrole na graničnim prelazima širom Crne Gore, pri čemu je ukupno kontrolisano 74.550 lica, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi u objavi policije na mreži X, na ulazu u zemlju kontrolisano je 38.410 osoba, dok je 36.140 lica kontrolisano prilikom izlaska iz Crne Gore.

„Po međunarodnim potragama pronađena su četiri lica, dok je po nacionalnim potragama pronađeno jedno lice“, saopštili su iz policije.

Tokom pojačanih aktivnosti, službenici su oduzeli i određenu količinu narkotika – kokaina i marihuane.

Takođe, kontrolisano je 40 registrovanih migranata, dok je u odvojenim aktivnostima otkriveno 10 lica u pokušaju krijumčarenja preko državne granice.

„Slobode su lišena tri lica, svi strani državljani“, navodi se u objavi na mreži X.