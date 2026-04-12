Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata D.T. iz Podgorice zbog sumnje da je napao službenike Doma zdravlja na Koniku, saopšteno je iz ODT-a.

Njemu se stavlja na teret krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

„Naime, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni dana 9. aprila 2026. godine, oko 14:00 časova, u prostorijama Doma zdravlja na Koniku, nakon što je odbio da napusti ordinaciju, fizički napao službenike obezbeđenja tog zdravstvenog objekta. Tom prilikom je oštećenima upućivao ozbiljne pretnje i grube uvrede. Zadržavanje je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog dela, imajući u vidu da je osumnjičeni višestruko osuđivan za krivična dela sa elementima nasilja“, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

