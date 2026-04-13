Policija je u Podgorici uhapsila A.Đ. (26) kod kojeg je pronađeno oko 17 grama kokaina i heroina namenjenog prodaji. On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Policijski službenici su, naime, 11.04.2026. godine oko 19.30 časova, u delu grada Preko Morače, kontrolisali vozilo u kojem su se nalazili A.Đ. i još jedno lice. Kod A.Đ. je pronađeno pakovanje sa 5,56 grama materije za koju se sumnja da se radi o kokainu, nakon čega je doveden u službene policijske prostorije gde je policijskim službenicima predao još dva pakovanja sa sadržajem materije za koju se sumnja da je opojna droga heroin, težine 9,50 grama i 1,17 grama, kao i vagu za precizno merenje“, navode iz Uprave policije.

Iz policije sumnjaju da je droga bila namenjena uličnoj prodaji.

Od njega su oduzeti i sredstvo komunikacije, novac za koji se sumnja da je pribavljen prodajom droge u iznosu od 50 evra i sredstva za pakovanje narkotika.

„Izvršen je i pregled stana koji koristi A.Đ, na osnovu dobrovoljnog pristanka ovog lica, a tokom kojeg je ovo lice policijskim službenicima predalo još jedno pakovanje sa sadržajem za koji se sumnja da je u pitanju kokain“, dodaju iz UP.