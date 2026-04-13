Dva dečaka su povređena u udesu u Pljevljima, a jedan je, zbog težine povreda hitno prebačen u Klinički centar Crne Gore, piše PV Informer.

Nezgoda se desila sinoć oko 21.40 sati na raskrsnici kod Vukove česme u Pljevljima.

Učestvovali su taksi vozilo i dvoje pešaka.

Prema dostupnim informacijama, u udesu su povređena dva dečaka, oba rođena 2014. godine.

Oni su vozilom Hitne medicinske pomoći transportovani u Opštu bolnicu u Pljevljima.

„Jedan od dečaka je zadobio lakše telesne povrede, dok je drugi dečak zbog teških telesnih povreda nogu i glave hitno prebačen u Klinički centar u Podgorici“, navode oni.

Istraga je u toku.

Kurir.rs/RTCG

