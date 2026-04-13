Barska policija uhapsila je operativno interesantnu osobu M.B. (39) iz tog grada zbog sumnje na krivično delo teška krađa.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici OB Bar su došli do sumnje da je pomenuti u noći između 29. i 30. marta u dva navrata, u razmaku od nekoliko časova, provalio u suvenirnicu u Starom Baru.

„On je, kako se sumnja, kada je prvi put došao do ovog objekta, oko 00.00 časova, upotrebom podesnog sredstva obio vrata suvenirnice, te je potom, nakon premetačine unutrašnjosti, u objektu pronašao i otuđio kovertu u kojoj se nalazilo 1.250 evra. M.B. se zatim sa otuđenim novcem udaljio sa lica mesta, ali se iste večeri, oko 04.00 časa, vratio, te je iz istog objekta, sumnja se, otuđio i veću količinu nakita, koji je potom odneo do jedne lokacije, gde ga je zakopao i sakrio“, navodi se.

Policija je rasvetljavajući ovaj slučaj identifikovala i uhapsila M.B., a otuđeni novac i nakit su vraćeni vlasniku.