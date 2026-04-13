Službenici Stanice granične policije Ulcinj su juče, oko 02.20 sati posle ponoći, na Zajedničkom graničnom prelazu „Sukobin – Murićani“, pronašli i oduzeli veću količinu medikamenata - 1.500 kutija farmaceutskih proizvoda.

Kontrolom autobusa koji saobraća na relaciji Prizren – Ulcinj, u prtljagu putnika A.H. (60) iz Bara, policija je pronašla 1.491 kutiju farmaceutskih proizvoda bez prateće dokumentacije i računa.

„Policijski službenici su sa događajem upoznali državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji je naložio da se pronađena roba oduzme, a protiv A.H. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje, u redovnom postupku“, navode u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustitePlanetaUHAPŠENO VIŠE OD 200 PROTESTANATA U LONDONU: Vlada ih označila kao terorističku organizaciju, policija prethodno najavila hapšenja
londonska-policija.jpg
Crna GoraOSUMNJIČEN ZA NAPAD NA SLUŽBENIKE DOMA ZDRAVLJA: Podgoričaninu određeno zadržavanje do 72 sata
Crna gora policija
Crna GoraDVOJE UHAPŠENO ZBOG MARIHUANE U PLAVU: Policija u vozilu pronašla pištolj
Policija Crna Gora
PlanetaOTKRIVENA OPASNA LABORATORIJA U SRCU BEČA "Samo jedan miligram mogao da izazove razornu eksploziju"
4c2ca08e-5327-4919-b9e7-74cf60dace5c copy.jpg