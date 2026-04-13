NA GRANICI ODUZETO 1.500 KUTIJA LEKOVA: Krivična prijava zbog krijumčarenja medikamenata u Ulcinju
Službenici Stanice granične policije Ulcinj su juče, oko 02.20 sati posle ponoći, na Zajedničkom graničnom prelazu „Sukobin – Murićani“, pronašli i oduzeli veću količinu medikamenata - 1.500 kutija farmaceutskih proizvoda.
Kontrolom autobusa koji saobraća na relaciji Prizren – Ulcinj, u prtljagu putnika A.H. (60) iz Bara, policija je pronašla 1.491 kutiju farmaceutskih proizvoda bez prateće dokumentacije i računa.
„Policijski službenici su sa događajem upoznali državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji je naložio da se pronađena roba oduzme, a protiv A.H. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje, u redovnom postupku“, navode u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG
