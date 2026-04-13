Kontrolom autobusa koji saobraća na relaciji Prizren – Ulcinj, u prtljagu putnika A.H. (60) iz Bara, policija je pronašla 1.491 kutiju farmaceutskih proizvoda bez prateće dokumentacije i računa.

„Policijski službenici su sa događajem upoznali državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji je naložio da se pronađena roba oduzme, a protiv A.H. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje, u redovnom postupku“, navode u saopštenju.