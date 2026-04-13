Policija je uhapsila I.D. (32) iz Nikšića, kod kojeg su pretresom stana pronašli i oduzeli skoro 800 grama marihuane, za koju se sumnja da je bila namenjena prodaji, piše u saopštenju Uprave policije.

Policijski službenici su, postupajući shodno operativnim saznanjima, kod nadležnog Višeg suda u Podgorici inicirali izdavanje naredbe za pretres i nakon dobijanja ove naredbe izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi I.D. u Nikšiću.

„Pretresom stana i drugih prostorija I.D, policijski službenici su pronašli i oduzeli 761 gram biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, vagu za precizno merenje i pribor za pakovanje opojne droge. Sve navedeno je izuzeto i biće predmet veštačenja u Forenzičkom centru“, navode u saopštenju.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, u koordinaciji sa kojim su i sprovođene navedene aktivnosti.

Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je I.D. marihuanu nabavio, te vagu i pribor za pakovanje posedovao, radi stavljanje ove droge u tzv. uličnu prodaju.