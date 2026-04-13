NIKŠIĆKA POLICIJA PRONAŠLA SKORO 800 GRAMA MARIHUANE: Uhapšen muškarac (32)
Policija je uhapsila I.D. (32) iz Nikšića, kod kojeg su pretresom stana pronašli i oduzeli skoro 800 grama marihuane, za koju se sumnja da je bila namenjena prodaji, piše u saopštenju Uprave policije.
Policijski službenici su, postupajući shodno operativnim saznanjima, kod nadležnog Višeg suda u Podgorici inicirali izdavanje naredbe za pretres i nakon dobijanja ove naredbe izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi I.D. u Nikšiću.
„Pretresom stana i drugih prostorija I.D, policijski službenici su pronašli i oduzeli 761 gram biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, vagu za precizno merenje i pribor za pakovanje opojne droge. Sve navedeno je izuzeto i biće predmet veštačenja u Forenzičkom centru“, navode u saopštenju.
O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, u koordinaciji sa kojim su i sprovođene navedene aktivnosti.
Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je I.D. marihuanu nabavio, te vagu i pribor za pakovanje posedovao, radi stavljanje ove droge u tzv. uličnu prodaju.
„Osumnjičeni I.D. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Osim navedenog, službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, kod još tri lica, dan ranije, 10.04.2026. godine, kontrolom pronašli i oduzeli manju količinu kokaina, 10 tableta ksalola u ilegalnom posedu i oko 0,7 grama marihuane, a koje aktivnosti su rezultirale podnošenjem prekršajnih prijava nadležnom Sudu za prekršaje u Podgorici – Odeljenju u Nikšiću, iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga protiv ova tri lica, od kojih je jedno lice i lišeno slobode zbog ovog prekršaja“, piše u saopštenju.
