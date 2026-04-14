Policija je u Spužu uhapsila vozača koji je vozio sa 4,17 promila alkohola u krvi, nakon čega mu je izrečena kazna od 30 dana zatvora.
VOZIO SA 4,17 PROMILA ALKOHOLA U ORGANIZMU: Policija u Spužu uhapsila mladića (25)
Policija je u Spužu uhapsila vozača L.P. (25) koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke VW Golf pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 4,17 promila.
Nadležni sudija za prekršaje izrekao mu je kaznu zatvora u trajanju od 30 dana.
Kurir.rs/RTCG