U Švedskoj je po međunarodnoj poternici raspisanoj od NCB Interpol-a Podgorica u nedelju uhapšen crnogorski državljanin koji se potražuje zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivično delo teška telesna povreda.

Slobode je lišeno međunarodno traženo lice R.F. (33). On se potražuje zbog obezbeđenja njegovog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio pomenuta krivična dela.

„R.F. je operativno interesantno lice i višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela. On je bio deo grupe lica sa teritorije Bara čiji su članovi, njih 11, od kojih dva lica bliska organizovanim kriminalnim grupama sa teritorije Crne Gore, lišeni slobode u akciji policije kodnog naziva ‘Lanterna’ u septembru prošle godine, kojom prilikom su zaplenjene različite vrste narkotika - kokain, heroin i marihuana“, navode u Upravi policije.

Kako objašnjavaju, u komunikaciji između NCB Interpol-a Podgorica i NCB Interpol-a Stokholm, locirana je lokacija međunarodno traženog lica i od strane lokalne policije u Stokholmu on je lišen slobode i određen mu je ekstradicioni pritvor.

Ne propustiteHronikaOVO JE ALBANAC UHAPŠEN ZBOG UBISTVA SRBINA U MARBELJI: Rama se skrivao 4 godine, koristio lažne pasoše, putovao i u Srbiju?! (foto)
Florind Rama, ubica Aleksandra Kolundžića, Marbelja
PlanetaUHAPŠENE 24 OSOBE ZBOG FINANSIRANJA TERORISTIČKIH ENTITETA! Sprečena kriminalna zavera, snage bezbednosti Kuvajta sprovele operaciju!
profimedia0017443547.jpg
Crna GoraNIKŠIĆKA POLICIJA PRONAŠLA SKORO 800 GRAMA MARIHUANE: Uhapšen muškarac (32)
profimedia-0363980479.jpg
Crna GoraNA GRANICI ODUZETO 1.500 KUTIJA LEKOVA: Krivična prijava zbog krijumčarenja medikamenata u Ulcinju
3914319-profimedia0363982100-edit.jpg