U Švedskoj je po međunarodnoj poternici raspisanoj od NCB Interpol-a Podgorica u nedelju uhapšen crnogorski državljanin koji se potražuje zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivično delo teška telesna povreda.

Slobode je lišeno međunarodno traženo lice R.F. (33). On se potražuje zbog obezbeđenja njegovog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio pomenuta krivična dela.

„R.F. je operativno interesantno lice i višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela. On je bio deo grupe lica sa teritorije Bara čiji su članovi, njih 11, od kojih dva lica bliska organizovanim kriminalnim grupama sa teritorije Crne Gore, lišeni slobode u akciji policije kodnog naziva ‘Lanterna’ u septembru prošle godine, kojom prilikom su zaplenjene različite vrste narkotika - kokain, heroin i marihuana“, navode u Upravi policije.