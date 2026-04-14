Policija u Nikšiću uhapsila je tri osobe zbog sumnje da se bave uličnom prodajom narkotika. U vozilu u kojem su se nalazili prilikom kontrole policije, pronađeno je 41 pakovanje materije za koju se sumnja da je kokain, kao i dve vage za precizno merenje.

Službenici Regionalnog centra bezbednosti “Zapad”, Odeljenja bezbednosti Nikšić su u mestu Kočani kontrolisali putničko motorno vozilo marke VW Golf, podgoričkih registarskih oznaka kojim je u trenutku kontrole upravljao D.J. (23) iz Nikšića, dok su se kao saputnici u vozilu nalazili D.K. (24) i N.L. (23) iz Podgorice.

„Pregledom vozila pronađeno je 41 pvc pakovanje sa sadržajem bele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain, ukupne mase 25,7 grama, kao i dve vage za precizno merenje. Droga i vage su izuzete i biće predmet odgovarajućih veštačenja, dok su D.J., D.K. i N.L. dovedeni u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić. Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem su nalogu ova tri lica lišena slobode zbog sumnje da su izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu“, navode u saopštenju policije.

Oni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti privedeni postupajućem višem državnom tužiocu u Podgorici na dalju nadležnost.