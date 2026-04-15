UHAPŠENO 148 VOZAČA TOKOM PRAZNIČNOG VIKENDA: Policija u Crnoj Gori evidentirala 54 saobraćajne nezgode bez smrtnih ishoda
Tokom prazničnog vikenda od 10. do 13. aprila na crnogorskim putevima evidentirane su 54 saobraćajne nezgode bez smrtnih ishoda, dok je 148 vozača uhapšeno zbog alkohola, droga i teških prekršaja.
„U istom periodu, službenici saobraćajne policije su, u okviru represivnih aktivnosti, podneli 302 prekršajne prijave, izdali 2.637 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 36 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja“, navodi se u saopštenju.
Prema informacijama, od ukupno 148 vozača koji su uhapšeni, 51 je zatečen da upravlja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1 g/kg ili je odbio alkotestiranje, 45 je vozilo pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno odbilo testiranje, dok su 52 vozača uhapšena zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Krivičnog zakonika.
Iz Uprave policije ističu da je najviše osoba uhapšeno u Podgorici – 46 vozača, dok je 17 vozača uhapšeno u Bijelom Polju, 14 vozača u Nikšiću, 10 vozača u Danilovgradu, devet vozača u Baru, i po osam vozača je uhapšeno u Ulcinju i Budvi.
