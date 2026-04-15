Dve osobe uhapšene su u Podgorici zbog sumnje da su 11. aprila fizički napale strane državljane u jednom ugostiteljskom objektu, dok se treća osumnjičena osoba potražuje, a svi su prethodno privođeni u Nikšiću gde je kod njih pronađen kokain, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Prema informacijama iz saopštenja, dva strana državljanina su 13. aprila prijavila policiji u Podgorici da su 11. aprila u jednom ugostiteljskom objektu u centru grada fizički napadnuti od strane tri osobe.

Policijski službenici su odmah preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti, sproveli niz mera i radnji i došli do saznanja da je reč o D.J. (22), N.L. (22) i D.K. (23).

„Od nekoliko lica prikupljena su obaveštenja na zapisnik, a sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama D.J., N.L. i D.K. stiču elementi krivičnog dela nasilničko ponašanje“, navodi se u saopštenju.

Kako navode, D.J. i N.L. su uhapšeni dok se D.K. potražuje.

„Ističemo da su D.J., N.L. i D.K. lica koja su lišena slobode u Nikšiću upravo dan nakon događaja u Podgorici, 12. aprila, kada je kod njih pronađeno 41 PVC pakovanje kokaina u vozilu“, dodaju oni.