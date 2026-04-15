ZAPLENJENO 323 KILOGRAMA MARIHUANE U BERANAMA: Policija podnela krivičnu prijavu protiv muškarca iz Zete
Službenici Regionalnog centra bezbednosti “Sever” su nakon veštačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu, Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podneli krivičnu prijavu protiv A.M. (42) iz Zete koji se sumnjiči za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
Iz policije je saopšteno da je prilikom kontrole jednog teretnog motornog vozila u Beranama u prethodnom periodu pronađeno i oduzeto 315 PVC pakovanja sa sadržajem marihuane, ukupne mase 323,4 kilograma, a koja se dovodi u vezu sa osumnjičenim A.M., te je on procesuiran.
„Osim toga, službenici ovog Regionalnog centra su nadležnim sudovima podneli tri zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv dva operativno interesantna lica - D.Ć. (27), V.T. (47) iz Berana i protiv lica bliskog operativno interesantnom licu iz Rožaja - N.D. (28), zbog izvršenih prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, saopšteno je iz policije.
Službenici Uprave policije nastavljaju pojačane aktivnosti usmerene na sprečavanje svih vrsta zloupotreba narkotika sa akcentom na suzbijanje ulične prodaje droge u cilju očuvanja bezbednosti i zdravlja građana.
Kurir.rs/RTCG