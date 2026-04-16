Nakon pretresa u Herceg Novom koji je rezultirao nalaženjem dva pvc pakovanja marihuane, pištolja i municije, protiv A. P. (26) iz Herceg Novog podnete su krivična i prekršajna prijava.

Kako su naveli iz Uprave policije, službenici Regionalnog centra bezbednosti "Jug", Odeljenja bezbednosti Herceg Novi su, preduzimajući pojačane aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju otkrivanja i sprečavanja ilegalnog držanja oružja i zloupotrebe droge, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi A. P. (26).

- Ovom prilikom policijski službenici su pronašli i oduzeli dva manja pvc pakovanja sa sadržajem opojne droge marihuana, pištolj marke „Zastava M88 PARA“, u ilegalnom posedu, kao i 19 komada municije - dodali su.

Oružje
Foto: Uprava policije Crne Gore

Oni su naveli da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se protiv A.P. podnese prekršajna prijava u redovnom postupku zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

- Takođe, sa događajem je upoznat i tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom koji se izjasnio da se u radnjama ovoga lica stiču elementi krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i da se protiv nje krivična prijava podnese u redovnom postupku - zaključili su iz Uprave policije u saopštenju.

(Kurir.rs/Borba.me)

