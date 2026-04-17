Službenici Uprave policije Crne Gore uhapsili su H.H (68) iz Plava zbog sumnje da je maloljetnicu navodio na slanje pornografskih snimaka putem društvene mreže Instagram.

Kako navode, uhapšen je H.H. (68) iz Plava i on će u zakonom predviđenom roku biti sproveden postupajućem osnovnom državnom tužiocu u Plavu.

“Sumnja se da je krivično delo za koje se tereti izvršio na način što je od početka marta do početka aprila tekuće godine upućivao poruke i ostvarivao video pozive sa oštećenom maloletnicom kojom prilikom joj je i slao i prikazivao neprimeren sadržaj, te zahtevao dostavljanje fotografija neprimerenog sadržaja putem društvene mreže “Instagram”, stoji u saopštenju policije.

