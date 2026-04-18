Slušaj vest

Uprava policije saopštila je da su intenzivne aktivnosti na suzbijanju nasilja i incidenata u vezi sa oružjem dale konkretne rezultate, navodeći da je od početka godine oduzeto gotovo 340 komada oružja i više od 8.600 komada municije.

Iz policije ističu da je reč o koordinisanim akcijama sprovedenim širom države.

"U cilju podizanja nivoa bezbednosti, a u skladu sa nacionalnim prioritetom, suzbijanje nasilja i incidenata u vezi sa oružjem, službenici Uprave policije su od početka godine izvršili 452 pretresa kod pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnih, sa njima povezanih lica, i kod građana za koje je postojala sumnja da mogu biti povezani sa mogućim izvršenjem krivičnih dela", navodi se u saopštenju.

Naglašavaju da ilegalno oružje predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik.

"Uprava policije jasno je pokazala da borba protiv ilegalnog oružja predstavlja jedan od apsolutnih prioriteta u radu svih organizacionih jedinica, imajući u vidu da oružje koje građani drže u ilegalnom posedu predstavlja jedan od ključnih bezbednosnih rizika po živote i ukupnu stabilnost društva", ističu iz policije.

Prema njihovim podacima, rezultati su "konkretni i merljivi".

"Oduzeto je ukupno 338 komada oružja i 8.651 komad municije", precizirano je u saopštenju.

Osim toga, iz ilegalnih tokova uklonjene su i značajne količine opasnih sredstava.

"Oduzeto je 144 komada eksploziva, 15 minsko-eksplozivnih sredstava, 2.950 grama privrednog eksploziva, kao i 500 grama baruta", navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije ukazuju i na značaj saradnje sa građanima kroz preventivne akcije.

"Kroz akciju 'Poštuj život - vrati oružje', dobrovoljno je predat 181 komad oružja i 2.206 komada municije različitog kalibra, čime je dodatno smanjen rizik od zloupotrebe", kazali su iz policije.