TRAGIČAN KRAJ POTRAGE ZA NESTALIM MIRKOM! Pronađeno telo muškarca (53) na Žabljaku, naložena obdukcija
Na Žabljaku, u selu Pometenici, juče oko 11 časova pronađeno je telo Mirka Bojovića (53), čiji je nestanak prijavljen 14. aprila, saznaje portal Dan iz Uprave policije.
Bojović je pronađen pretragom terena.
Obavešteno je Više državno tužilaštvo.
"Naložena je obdukcija", kazali su iz Uprave policije.
Kurir.rs/Dan
