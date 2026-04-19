Državljanina Dagestana Kazbeka Ibraimoviča Abdulaeva (25), čije je telo nađeno u selu Šekular kod Berana krajem decembra prošle godine, ubio je njegov sunarodnik koji je u bekstvu. Portal RTCG saznaje iz izvora u policiji da je odavno sve bilo otkriveno, ali da su do sada prikupljani materijalni dokazi, te da će Više tužilaštvo odlučivati o daljem toku postupka.

“U međuvremenu smo radili na prikupljanju dokaza. Obezbeđeni su i DNK tragovi koji potvrđuju da je mladića iz Dagestana ubio njegov zemljak sa kojim je zajedno radio u privatnom hotelu u tom selu”, kazao je izvor iz policije.

Prema njegovim rečima, ubica je nakon zločina došao kod gazde i rekao mu kako je ubijeni Kazbek otišao i da ne želi više da radi.

“Ubrzo se i on izgubio, i od tada je u bekstvu. U ponedeljak će policija tužilaštvu predati rešen predmet, a crnogorsko Više državno tužilaštvo će odlučivati o tome da li će slučaj prepustiti vlastima Dagestana, pošto je ubica verovatno u toj državi, a i ubijeni je iz te države”, kazao je izvor.

Foto: Nemanja Nikolić

Očekuje se da će Uprava policije u ponedeljak izaći sa saopštenjem o svim detaljima vezanim za ovaj slučaj koji je krajem prošle i početkom ove godine zaokupljao pažnju javnosti, i u početku delovao vrlo misteriozno.

Telo mlađeg muškarca, koje se nalazilo u džaku, pronađeno je 26. decembra 2025. na obali male Šekularske reke. Meštani Šekulara su tada ispričali za RTCG da je vreća primećena dosta ranije na obali reke, ali da su stanovnici koji su tuda svakodnevno prolazili mislili da je neko bacio otpad.

“Ne znam kako, ali iz vreće su izvirile posle izvesnog vremena noge, i tada je alarmirana policija. Dok oni nisu došli, niko ništa nije dirao. Tu su bili razni profili stručnjaka za kriminal i dugo je obavljan uviđaj na mestu gde je telo pronađeno, a potom odneto na obdukciju”, kazao je tada našem portalu jedan od stanovnika Šekulara.

On je dodao da je ono što su mogli primetiti za vreme uviđaja da su ruke bile vezane, što je nesumnjivo ukazivalo na nasilnu smrt.

Šekular je geografski vrlo širok prostor koji obuhvata oko deset sela. Mesto gde je pronađeno telo udaljeno je od Berana 18 kilometara, a od granice sa Kosovom svega 9,5 kilometara. Meštani Šekulara su slučaj od početka povezivali sa hotelom koji je izgrađen u njihovom selu i sa time da su tokom prošlog i ovog leta primećivali veću frekvenciju ljudi nego što je to uobičajeno u ovom kraju.

Oni su u startu odbacivali mogućnost da se radilo o ratu klanova, jer je, kako su pričali, Šekular toliko razuđen i ima toliki broj pećina da bi se telo moglo sakriti da se nikada ne otkrije.

Foto: RINA

Od kada je mladi Dagestanac boravio u Crnoj Gori, Portal RTCG nije uspeo da sazna, ali se na ličnoj karti koju smo videli može uočiti da je izdata u Rusiji u leto 2024. godine.

Portal RTCG još početkom januara došao je do podataka o identitetu ubijenog mladića i već tada je iz policijskih izvora potvrđeno da je slučaj praktično rešen, ali se do sada čekalo da se prikupe svi dokazi i materijalni tragovi.