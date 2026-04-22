Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su osnivanje Ad hok radne grupe za pripremu Pristupnog ugovora sa Crnom Gorom, saznaje RTCG u Briselu.

Tu informaciju potvrdili su iz kiparskog predsedavanja Savetu EU.

„Danas su ambasadori Komiteta stalnih predstavnika (COREPER) odobrili osnivanje Ad hoc radne grupe za izradu pristupnog ugovora Crne Gore. Predsedništvo Kipra je naporno radilo da bi radna grupa bila osnovana što je pre moguće, pogotovo s obzirom na dugotrajan tehnički posao koji treba završiti pre nego što započne stvarna izrada Ugovora o pristupanju. Uvereni smo da će ovo poslati jasnu poruku da je pristupanje u domašaju partnera iz zemalja proširenja“, kazao je portparol kiparskog predsedavanja.

Kipar trenutno predsedava EU Foto: Marian Weyo/Shutterstock

Da će sporazum o pristupanju Crne Gore biti prvi sa novim zaštitnim mehanizmima, kazala je nedavno evropska komesarka za proširenje Marta Kos pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta (AFET)

„Zaštitne klauzule nisu ništa novo, ali ovo će biti novo. I ovo je sada povezano sa preispitivanjima politike pre proširenja. EU mora da se pripremi i institucionalno, politički i finansijski“ kazala je Kos.

Marta Kos, komesarka za proširenje EU