Slušaj vest

Policija u Rožajama je uhapsila četiri osobe zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje. Oni su u mestu Klanac učestvovali u tuči koja je usledila nakon verbalne rasprave.

Kako navode u saopštenju, policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Sjever" – Odeljenja bezbednosti Rožaje postupali su po prijavi da je u utorak oko 17.30 časova, u mestu Klanac, nakon kraće verbalne rasprave, a zbog, kako se sumnja, ranije poremećenih odnosa, došlo do tuče između više lica. Sa jedne strane su bili E.M. (25), A.M. (27) i E.M. (19), a sa druge S.M. (47), N.M. (20) i S.M. (46), svi iz Rožaja.

"Kako se sumnja, nakon razmjene udaraca pesnicama u predelu glave i tela, S.M. (47) je zadao udarac E.M. (25) sekirom u predelu glave, dok je N.M. licu A.M. zadao udarac drvenim štapom, takođe u predelu glave, usled čega su zadobili telesne povrede. Oštećenim licima E.M. i A.M. je ukazana lekarska pomoć u Hitnoj medicinskoj pomoći u Rožajama, nakon čega su upućeni u Kliničko-bolnički centar u Beranama, gde su zadržani na daljem lečenju zbog zadobijenih povreda", navode u saopštenju policije.

Svi učesnici događaja su od policijskih službenika Odeljenja bezbednosti Rožaje pronađeni i dovedeni u službene prostorije, gde su od njih, kao i od očevidaca događaja, prikupljena obavještenja.